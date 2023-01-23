Resmi ziyarette ellerini cebine sokan Japonya Başbakan Yardımcısı, annesinden fırça yedi

ABD’deki resmi ziyaretinde Japonya Başbakanı Fumio Kişida’ya eşlik eden Başbakan Yardımcısı Seiji Kihara’nın ellerini ceplerine sokması, saygı kurallarına çok dikkat eden ülkede tartışmaya yol açtı. Asıl bomba ise Kihara’nın “Senden utanıyorum” diyen annesinden azar yemesi oldu.

Sozcu.com.tr

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Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya ABD ziyaretinde eşlik eden yardımcısı Seiji Kihara'nın ellerini ceplerine sokarak kameraların karşısına geçtiği görüntüler, ülkede büyük tartışma yarattı.

Kişida'nın bu ay başında ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmede, üst düzey yardımcılarından Seiji Kihara'nın elleri cebindeki videosu, Japonya'daki birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından “saygısızlık” olarak nitelendi. Birçok kişi, Kihara'nın başbakandan bile daha rahat davranarak “görgü ve diplomasi kurallarını çiğnediği” yorumunu yaptı.

Ancak asıl bomba, Kihara'nın annesinin oğlunu fırçalaması oldu. Annesinin de kendisinden utandığını söyleyen Japon yetkili, tepkiler üzerine özür diledi. YouTube'da yaptığı açıklamada, “başbakan yardımcısı ailesini utandırdı” mesajını gören annesinin çok üzüldüğünü ve öfkeyle kendisini aradığını anlatan Kihara, annesinin “Senden utanıyorum. O cepleri dikeceğim” dediğini aktardı. Japon yetkili, yürürken ellerini sık sık ceplerine sokma alışkanlığı olduğunu ifade ederek “O anda sadece konuşmaya odaklanmıştım” dedi.

Kihara, Washington'daki temaslar sırasında Başbakan Kişida'nın açıklaması sırasında ellerini cebine sokarak havaya bakarken görüntülenmiş, kameraları fark ettikten sonra elini cebinden çıkarmıştı.

Japonya, saygı kurallarına en dikkat eden ülkeler arasında yer alıyor. Resmi yetkililer de sık sık halkı eğilerek selamlıyor.

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