Reuters drone ile Hatay’daki yıkımı gözler önüne serdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ve ardından yaşanan artçılar bölgede endişe ve korkuya sebep olurken, İngiltere medyası drone ile Hatay'daki yıkımı gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Dünya Türkiye’de arka arkaya yaşanan şiddetli depremlerle sarsılırken uluslararası kamuoyundan da destek gelmeye devam ediyor.

Uluslararası medya ajansları ve gazete-TV’lerin temsilcileri ve muhabirleri Türkiye’de yaşananları anbean görüntülerken dikkat çekici fotoğraflar İngiliz haber ajansı Reuters’tan geldi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın muhabirlerinin drone ile çektiği görüntülerde depremin Hatay’daki korkunç etkileri gözler önüne seriliyor.

Çok katlı binaların ve yapıların yerle bir olduğu görüntüleri video ve fotoğraf olarak paylaşan Reuters, “Drone görüntüleri Türkiye’nin Hatay bölgesindeki yıkımın korkutucu boyutunu gözler önüne seriyor” yorumuna yer verdi.

Reuters’ın haberinde, yıkımın depremden bir gün sonra çok daha net bir şekilde görüldüğüne de vurgu yapıldı.

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