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Reuters: Irak’ta Türk üssüne roketli saldırı düzenlendi

Irak'ta Türk askerlerinin bulunduğu Zilkan askeri üssüne roket ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:05 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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Reuters: Irak’ta Türk üssüne roketli saldırı düzenlendi

Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı güvenlik kurumlarından Terörle Mücadele Grubu, Türk askerlerinin bulunduğu Irak’ın Zilkan askeri üssüne saldırı düzenlendiğini açıkladı. Fırlatılan sekiz roketten ikisinin üssün içine düştüğü bildirildi.

Reuters’ın aktardığı haberde can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Irak’ta Zilkan ile Türk askerlerinin bulunduğu diğer üsler daha önce de saldırılara hedef olmuştu.

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