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Reuters’a konuşan kaynaklar ABD’nin Türkiye kararının detaylarını paylaştı: Biden onay verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak Kongre'ye iletmesinden sonra gözler Washington'da... Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar dikkat çekici bilgileri paylaştı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:31 - 18 Nisan 2023 Güncellenme:
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Reuters’a konuşan kaynaklar ABD’nin Türkiye kararının detaylarını paylaştı: Biden onay verecek

ABD ile Türkiye arasında askeri silah anlaşmaları uzun yıllardır gerçekleşmezken dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı… ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi Link-16 taktik ve bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışı için bir adım atarak resmi talebi Kongre’ye iletti.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye tahmini değeri 259 milyon dolar olan mevcut F-16 uçak filosunun modernizasyonu için savunma ekipman ve hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi” ifadesi kullanıldı.

“ESAS ANLAŞMA HALEN BEKLEMEDE”

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