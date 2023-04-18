Reuters’a konuşan kaynaklar ABD’nin Türkiye kararının detaylarını paylaştı: Biden onay verecek

Türkiye’nin mevcut F-16’larında kullanılacak bu modernizasyon paketi ile ilgili İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, “Biden yönetimi ABD kongre komitelerindeki liderlerin gayriresmi olarak onay vermesinden sonra F-16 modernizasyon kitlerinin satışı için sonraki aşamaya geçmeye hazır. NATO üyesi Türkiye’nin milyarlarca dolara F-16 satın almasını içeren daha büyük bir anlaşma ise halen beklemede ve Kongre’de muhalefet sürüyor” ifadesini kullandı.

Kongre’nin modernizasyon kitine resmi onay vermesi durumunda bu satışın uzun yıllar sonra Kongre’nin onayladığı ve Türkiye’ye yapılan satış olduğuna da dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise, “ABD ve Türkiye’nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve Türkiye’nin NATO’da müşterek çalışması kritik bir öncelik konumunda” açıklamasını yaptı.

ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

İngiliz haber ajansı Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylaması ve Yunanistan ile gerilimi azaltmasından sonra anlaşmanın geldiğine de dikkat çekti.

Fakat bu satış hamlesi, Türkiye’nin 2021’in Ekim ayında talep ettiği 20 milyar dolarlık anlaşmadan bağımsız. Türkiye o dönemde Lockheed Martin yapımı F-16 talep etmiş ve 80 modernizasyon kiti istemişti. Reuters’a konuşan bir kaynak, “Bu ufak paket, Ankara’ya pozitif bir işaret olduğunu göstermek için onaylandı” dedi. Öte yandan kaynaklar, “Bu hamle, Kongre’nin daha büyük satışa yeşil ışık yaktığı anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.

ABD’NİN BAŞKA TALEPLERİ VAR

Kaynaklar, ABD’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesinin yanı sıra Yunanistan’la ilişkilerin tamamen iyileştirilmesi, Suriye’nin kuzeyine askeri müdahale yapılmaması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanması gibi taleplerin olduğunu da dile getirdi. Reuters haber ajansı bu taleplerin Ankara’yı öfkelendireceğini de belirtirken, “Türkiye, ABD’nin bitmeyen taleplerinin ve Washington’ın tavrının adil olmadığını düşünüyor” yorumuna da yer verildi.