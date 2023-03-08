Reuters’tan “Altılı Masa” ile ilgili seçim analizi: HDP belirsizliği

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayan Millet İttifakı ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Millet İttifakı’nın sarsıntı geçirdiği 72 saatin sonunda yeniden “uzlaşma” sağlayıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesinin ardından, Kürt oylarının temsilcisi HDP‘nin milliyetçi oylarla bir araya gelip gelemeyeceğini İngiliz haber ajansı Reuters değerlendirdi.

Millet İttifakı’nın önceki gece adayını açıklamasının ardından, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kutlayarak, “Muhalefetin ortak adayı ile uzlaşma olmasını arzuluyoruz, elimizden gelen çabayı yapıcı biçimde ortaya koyacağız…Bunları konuşmak için kendisini genel merkezimize bekliyoruz” şeklindeki açıklaması ile ilgili olarak Reuters haber ajansı, “CHP liderinin nasıl bir yol alacağı konusunda soru işaretleri yarattı” ifadesini kullandı.

Reuters’taki analizde, “Özellikle baştan beri HDP ile uzlaşması beklenmeyen İYİ Parti’nin adaylık sorununun aşılması için yeniden masaya dönmesinin ardından, Kılıçdaroğlu’nun bu yönde atabileceği bir adımla masada yeniden bir gerilim yaşanabileceği belirtiliyor” yorumu yapılırken, Sancar’ın kendi parti programlarını Kılıçdaroğlu’na dayatma gibi bir düşünceleri olmadığını söylediği de hatırlatıldı.

Demokratik siyaseti tıkayacak hiçbir girişimin yanında olmayacaklarını belirten Sancar, “Halkın değişim isteğini sahipleniyoruz, HDP üstüne düşeni yapacak” diye konuştu.

SANCAR’IN AÇIKLAMALARI ERKEN Mİ OLDU?

Millet İttifakı’ndan Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, şu anda HDP‘nin desteğinin ne yönde olacağı konusunun en büyük sorun olmaya aday olduğunu belirterek, “CHP şimdilik biraz üstü kapalı şekilde HDP‘nin desteğini istiyor. Mithat Sancar’ın dünkü açıklaması biraz erken oldu” dedi ve “Büyük bir kriz atlatılmışken hemen ortasında HDP genel merkeze davet süreci zorluyor. HDP‘nin açıktan vereceği destek İYİ Parti başta olmak üzere Saadet Partisi ve tabanlarında tepki çeker. CHP, Deva ve Gelecek açısından daha kolay. Bir yandan da çeşitli şekillerde HDP ile bir diplomasi, haber alışverişi oluyor” dedi.

HDP‘nin vereceği desteğin son derece kritik olduğunu kabul ettiğini söyleyen aynı yetkili, “Getireceği oy önemli ama tabandan bir tepki olur mu? Olabilir. Buradan ittifak tabanından bir miktar kayıp olur” diye konuştu.

İktidardaki AKP ve MHP ittifakının 14 Mayıs olarak planladıkları seçimlerde HDP‘in alacağı oy, bir önceki seçimlerdeki %10’un üzerindeki oy oranı göz önüne alındığında hem muhalefet hem de iktidar için kritik önem taşıyacak.

“İNCE BİR DENGE GEREKECEK”

İttifak üyesi başka partiden üst düzey bir yetkili de, “Eğer HDP‘nin böyle ulu orta desteği olursa, CHP’den yüzde 2-3, İYİ Parti’den en az yüzde 5 gidebilir. Burada çok ince bir denge bulmak lazım. Yoksa bir bedel çıkabilir ortaya” dedi.

Cumhur İttifakı’nın ve özellikle Erdoğan’ın seçim kampanyasında HDP ve terörü ilişkilendirip “masaya monte edeceğini” söyleyen yetkili, “Çok dikkatli olmamız lazım. Seçmenin sandığa gitmemesi de ayrı bir risk. Bir formüle ihtiyaç var. Bir de İYİ Parti ve Mansur Yavaş nedeniyle oy vermeyecek Kürt seçmen de var. Ancak ilerleyen dönemlerde, seçilirsek eğer Kürt seçmen de kendini rahat hissedecek” diye konuştu.

ALTILI MASA SON ANDA DAĞILMAKTAN KURTULMUŞTU

Dört gün önce muhalefet masasında ortaya çıkan adaylık gerilimiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığına karşı çıkmış ve masadaki partilerle ilgili görev alma sorunlarını da içeren nedenlerle masadan kalkarak sert ithamlarda bulunmuştu.

Akşener bu ithamları arasında bir yandan da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık için çağrıda bulundu. Ancak bu çağrılara olumlu yanıt verilmedi. Akşener’in masadan kalkmasıyla geriye kalan beş partinin toplantısı öncesi İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’i ziyaret etmesiyle masaya yeniden dönüş sinyalleri gelmeye başlarken, çözüm olarak Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi masaya geldi.

Teklife verilen olumlu yanıtla Akşener masaya döndü; akşam Kılıçdaroğlu’nun adaylığı coşkulu bir kalabalıkla açıklanırken, Altılı Masa’nın bir yol haritası da çıkmış oldu.

Yol Haritası’na eklenen 12. Madde ile ittifak uzlaşma adımını attı… 12. Madde’de, “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Cumhurbaşkanı’nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklar” denildi.

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