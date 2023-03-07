Reuters’tan Kılıçdaroğlu analizi: Erdoğan’ın gölgesinden çıkmayı hedefliyor

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, "Altılı Masa" olarak da bilinen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmesi ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arkasında birleşmesinden sonra uluslararası medya kuruluşlarından arka arkaya dikkat çekici haber ve analizler geliyor…

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, “Türkiye’de muhalefet lideri Erdoğan’ın gölgesinden sıyrılmayı hedefliyor” başlığıyla kapsamlı bir analiz yayınladı.

“Kariyeri boyunca Erdoğan’ın gölgesinde kalan muhalefet lideri birçok seçimde kaybettikten ve siyaseti 20 yıl domine eden adam tarafından hor görüldükten sonra sıranın kendisine geldiğine inanıyor” ifadesinin yer aldığı analizde 14 Mayıs’ta yapılacağına dair açıklamaların olduğu seçimler ile ilgili olarak, “Türkiye’nin modern tarihinin belki de en önemli seçimi olarak görülüyor” yorumu yapıldı.

2019’DAN FAYDALANABİLİR

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in geçen hafta cuma günü “Altılı Masa”dan ayrılmasından sonra “72 saatlik siyasi bir drama” yaşandığına dikkat çeken Reuters, “Kılıçdaroğlu, 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul ve diğer büyük şehirlerde Erdoğan’ın iktidardaki AKP’sini diğer muhalif partilerin desteğiyle yenmeyi başarmasından faydalanabilir” ifadesine yer verdi.

Enflasyon ve son yıllarda ekonomik çöküş ile birlikte hayat pahalılığının artmasıyla birlikte Erdoğan’a desteğin azalmasının Kılıçdaroğlu’nun bir diğer avantajı olduğunu söyledi.

Anketlerin başa baş gittiğine dikkat çeken Reuters’ın analizinde, “Anketler hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerinde sadece ülkeyi kimin yöneteceği değil, nasıl yönetileceği, ekonominin nereye gideceği ve Ukrayna’daki savaş ve Orta Doğu’daki sıkıntılarda hangi rolü üstleneceği oylanacak” yorumu yapıldı.

“ADAY BELİRLENMEDE RÖTAR YAŞANSA BİLE…”

Reuters’a konuşan uzmanlar, deprem sonrasında yapılan anketlerde Erdoğan’a desteğin büyük oranda aynı olduğu belirtilirken, “Bir aday seçilmesinde rötar yaşansa bile birlik halinde hareket eden bir muhalefet Erdoğan’a çok daha büyük bir zorluk yaratabilir” denildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, “Gandi Kemal” lakabıyla tanınan Kılıçdaroğlu’nun 2017’de Adalet Yürüyüşü’nü hatırlatırken, “Kılıçdaroğlu 2018’deki genel seçimlerde İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ortaklık yaptı ve bir yıl sonra yapılan yerel seçimlerden zaferle ayrıldı” ifadesini paylaştı. Ajansın haberinde, “Erdoğan’ın AKP lideri olarak ilk büyük darbesinde CHP, İstanbul ve Ankara ile birlikte diğer büyük şehirleri ittifakın ve diğer partilerin oylarıyla kazandı.

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