Komşu, orman yangınlarıyla ağır yaralı…

Son haftalarda hem ana karada hem de adalarında çok büyük ölçekli yangınlarla mücadele eden Yunanistan'ın turizm cennetlerinden biri olan Rodos'ta yaşanan yıkım günler sonra ortaya çıktı...

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Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Uluslararası haber ajanslarının paylaştığı ve havadan çekilen fotoğraflarda Rodos’taki yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Geçen hafta başlayan yangınların büyük bir yıkım yarattığı Rodos’ta geçen hafta 20 binden fazla tatilci ve bölge sakini evlerini ve otelleri terk etmek zorunda kalmıştı.

Perşembe günü itibariyle yangın adanın ulaşılması zor dağlık bölümünde devam ederken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşen Miçotakis, “Yangınlar giderek artarken Yunanistan, iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla adım atmalı. İklim krizi bir gerçek olabilir fakat bir bahane olamaz. Ülkemiz yeni adımlar atmalı ve bunların ekonomik ve sosyal yaşamlarımızı etkileyecek dramatik etkileri olabilir” dedi.

Ülke genelindeki yangınlar 40 santigrat dereceyi geçen sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla büyürken, yangınların başladığı günden beri ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 5’e çıktığı duyuruldu.



Avrupa Birliği (AB) Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden (CAMS) yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın 17 Temmuz'dan bu yana mücadele ettiği orman yangınları, ülkenin son 20 yıl içinde temmuz ayında yaşadığı en büyük yangınlar olarak kayda geçti.

Başkent Atina’nın batısında yer alan Rodos Adası’nda 17 Temmuz’da başlayan yangınlar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi tehdit altındaki bölgelerden tahliye edilirken, bu sayı, ülke tarihinde yangın kaynaklı tahliyelerin en büyüğü oldu.

CAMS’a bağlı Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi (GFAS) tarafından sağlanan veriler, ülkede yangın kaynaklı emisyonun 25 Temmuz itibarıyla bir megatonun üstüne çıktığını, bunun da şimdiye kadarki en yüksek yıllık miktardan bile fazla olduğunu ortaya koydu.

Ülkede daha önce yangın kaynaklı en yüksek yıllık emisyon yaklaşık 0,5 megatonla 2007’deki orman yangınları sırasında meydana gelmişti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, 10 günde ülke genelinde 594 orman yangınının çıktığını, bunların 571’inin büyümeden söndürüldüğünü duyurdu.

Yunanistan’da 17 Temmuz’da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Yunanistan’da günlerdir süren orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda hayvan da zarar gördü.

Yangınlar sonrasında birçok ev kullanılamaz hale geldi.







Fotoğraflar: Reuters