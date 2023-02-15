Romanya’daki deprem Türkiye’yle bağlantılı mı? Sismolog açıkladı

Romanya'da dün yaşanan 5,7 büyüklüğündeki depremin Türkiye’deki fay hatlarını etkileyip etkilemediği sorusuna Bulgaristan’dan yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Romanya’nın güneybatısında dün meydana gelen 5,7 büyüklüğünde deprem, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yasa boğulan Türkiye'de de korkuya yol açtı.

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi, Romanya’daki depremin merkez üssünün Drobeta-Turnu Severin kentinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Derinliği 40 kilometre olarak belirlenen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan panik yaşayan çok sayıda kişi deprem sonrası binalardan çıktı.

Bulgaristan ve Sırbistan dahil bazı bölge ülkelerinde de hissedilen depremin Türkiye'deki fay hatlarıyla bağlantılı olabileceği sorusu tartışma yarattı.

Bulgar sismolog Valentin Buchakchiev, son dönemde Romanya'nın bazı bölgelerinde sismik aktivitenin yoğun olduğunu belirtti. Bulgar basınına konuşan Buchakchiev, Romanya'daki fay hatlarının Türkiye'dekilerden farklı olduğunu kaydetti.

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