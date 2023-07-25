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Ron DeSantis trafik kazası geçirdi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, bir kampanya etkinliği için seyahat ettiği Tennessee'de trafik kazası geçirdi.

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Ron DeSantis trafik kazası geçirdi

Amerikan basınına konuya ilişkin açıklamada bulunan DeSantis’in Basın Sözcüsü Bryan Griffin, Vali’nin bu sabah Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinde düzenlenen bir kampanya etkinliğine giderken bindiği arabanın kazaya karıştığını duyurdu.

Griffin, DeSantis ve ekibinin kazada yaralanmadığı bilgisini paylaşarak, iyi dilekler için teşekkürlerini iletti.

DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine aday olan eski Başkan Donald Trump’ın partisinden en güçlü rakibi olarak öne çıkıyor. (AA)

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