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Rönesans Rezidansı’ndan 12 kişi sağ çıkarıldı

Macar ekibi, Hatay'daki Rönesans Rezidansı enkazından 12 kişiyi kurtardı.

Sozcu.com.tr
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Rönesans Rezidansı’ndan 12 kişi sağ çıkarıldı

Macaristan’dan yardıma gelen arama kurtarma ekipleri, Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidansı’nın enkazından 12, toplamda ise 17 kişiyi kurtardı.

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay Rönesans Rezidans’tan 12, toplam 17 hayat kurtaran Milli Afet Müdürlüğümüzün (OKF) ekibi tarafından çekilen görüntüler. Geçmiş olsun dileriz” dedi. (DHA)

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