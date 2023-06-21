Royal Ascot’ta hem atlar hem şapkalar yarıştı
İngiltere’de Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen bu yılki Royal Ascot At Yarışları, kraliyet üyelerinin ve sosyetesinin katılımıyla gerçekleşti.
İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkalarıyla boy gösterdiği yarışlarda foto muhabirlerinin objektiflerine renkli görüntüler yakaladı.
Beş gün süren ve atlardan çok birbirinden güzel şapkaların yarıştığı etkinlik, her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'nin onuruna düzenleniyor.
Her yıl olduğu gibi ‘Asıl yarışan şapkalar' yorumlarının yapıldığı yarışlar, 1711’den beri düzenleniyor…
Etkinlikte hayvan figürlü şapkalar öne çıkarken, çiçeklerle bezeli modeller de bir hayli fazlaydı…