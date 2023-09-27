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Ruben Vardanyan gözaltına alındı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devlet Bakanı olarak görev yaptığı belirtilen Ruben Vardanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a giderken gözaltına alındığını duyurdu.

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Ruben Vardanyan gözaltına alındı

Ruben Vardanyan, Ermenistan’a giderken gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada; “27 Eylül’de Laçın sınır kontrol noktasında, Devlet Sınır Hizmeti askeri personelinin dikkati sonucunda, ülkeye yasa dışı girerek sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devlet Bakanı olarak görev yapmış 1968 doğumlu Ruben Vardanyan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Ermenistan’a giderken gözaltına alınmıştır. Devlet Sınır Hizmeti Çevik Hareket Kuvvetleri personeli eşliğinde Bakü şehrine getirilmiştir. Gözaltına alınan şahıs, gerekli kararın verilmesi için ilgili devlet kurumlarına teslim edilmiştir” denildi. (AA)

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