Rum liderlerle görüşen Netanyahu’dan Türkiye’yi kızdıracak ‘yoğurt’ çıkışı

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerinin dün Güney Kıbrıs’ta bir araya geldiği görüşmeye "yoğurt" sohbeti damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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İsrail doğalgaz ihracatı için Türkiye dahil alternatif rotaları değerlendirirken Başbakan Binyamin Netanyahu, dün konuyu görüşmek üzere Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile Güney Kıbrıs’ta bir araya geldi

İsrail doğalgazının Akdeniz üzerinden Avrupa'ya taşıma planların ele aldığı görüşme sonrası üç lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Netanyahu konuşmasında, “İsrail’in gazını nasıl ihraç edeceği konusunda yakında karar vermemiz gerekecek. Bu konuda iş birliği yapma olasılığını değerlendiriyoruz. Bu kararların önümüzdeki 3-6 ay içinde alınacağını düşünüyorum” dedi.

‘EN İYİ YOĞURT KAZANSIN’

Netanyahu basın toplantısında Yunan mutfağını ve yoğurdunu da övdü.

“Yemeklerinizi, süt ürünlerinizi seviyoruz. Yoğurdunuzu çok seviyoruz” diyen İsrail Başbakanı, gıda konusunda Atina ile ekonomik iş birliğine istekli olduklarını da dile getirdi.

Netanyahu, “Süt ürünleri pazarını çok yakında Yunanistan, Kıbrıs ve diğer ülkelerin ithalatına açmayı planlıyoruz. En iyi yoğurt kazansın. Kazanma şansınız yüksek” dedi.

Yunanistan ve Türkiye mutfağındaki pek çok ortak lezzet gibi yoğurt da, dünyanın birçok yerinde Yunan ürünü olarak pazarlanıyor.