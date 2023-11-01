Rus gazeteci, ‘casusluk’ suçlamasıyla sınır dışı edildi

Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansı, Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta'nın Sofya muhabiri Aleksandar Gatzak'ı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı etti.

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Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından açıklamada, Aleksandar Gatzak’ın Bulgaristan’da Rusya lehine istihbarat topladığı tespit edildiği belirtildi.

Gatzak’a aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giriş yasağı da getirildi.

BÜYÜKELÇİLİĞE SIĞINMIŞTI

Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun (BNR) haberine göre, Gatzak’ın Bulgaristan’ın milli güvenliğini tehdit edebilecek nitelikte Rusya lehine casusluk yaptığı tespit edilmişti. Bu nedenle gazetecinin akreditasyonu eylülde iptal edilmiş, ancak DANS’a çağrılmasına rağmen Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gatzak’ın sınır dışı edilme kararına tepki gösterdi. Zaharova, Rusya’nın karşılık olarak önlemler alacağını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Bulgaristan ile Rusya arasındaki ilişkiler gerginlik dönemine girmişti. Bulgaristan, savaşın başından bu yana “ülkenin milli güvenliğini tehdit ettikleri” gerekçesiyle 84 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan ederek sınır dışı etmişti. (AA)