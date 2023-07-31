Rus güçleri 9 katlı apartmanı vurdu
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin Ukrayna'daki 9 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenlediği açıklandı.
Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Kryvyi Rih kentinde 9 katlı bir apartman ve eğitim kurumunu füzeyle vurdu. Saldırıda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, “Ruslar 9 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenledi. Binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Yangından 2013 doğumlu bir çocuk kurtarıldı. Saat 12:10 itibariyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştır” denildi.
Ayrıca bölgede bulunan bir eğitim kurumunun da saldırıda hedef olduğu, kurumun 4 ve 2nci katlarının yıkıldığı aktarıldı. Öte yandan, hedef olan apartmandan 3 kişinin kurtarıldığı, 30 kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.