Rus istihbaratı: ABD’nin amacı Suriye’de çatışmaları kışkırtmak

Rusya Dış İstihbarat Servisi, "ABD, Suriye'de çatışmaları kışkırtmayı planlıyor" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Suriye’nin güneybatısında, merkezde ve Fırat’ın doğusunda silahlı çatışmaları kışkırtmak için radikal birlikler oluşturmayı planladığını ileri sürdü.

SVR’den yapılan açıklamada, ABD’nin, Suriye’de rejime karşı kontrolündeki bazı unsurları kullanmayı sürdürdüğü iddia edildi. “Silahlı muhalif Kürt ve Arap birliklerinden oluşan bir grup sözde Suriye’nin Özgür Suriye Ordusu’na özel rol verildiği” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, ABD ve İngiltere’nin bu grup üzerinden IŞİD ile çalıştıkları öne sürüldü.

SVR, ABD’nin Suriye’deki Tanif Üssü’nden koordine ettiği faaliyetlerle ülkenin merkezi ve Fırat Nehri’nin doğusunda silahlı çatışmaları kışkırtmak için radikal birlikler oluşturmayı planladığını, ayrıca IŞİD’e büyük kalibreli silahlardan oluşan onlarca pikap, taşınabilir hava savunma sistemi ile “TOW” ve “NLAW” tanksavar füzelerinin teslim edilmesinin planlandığını savundu. (AA)

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