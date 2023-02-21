Rus istihbaratı: Kiev’e giden Biden’a güvenlik garantisi vermedik
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev’e yaptığı çok gizli ziyaretle ilgili Rus istihbaratından açıklama geldi.
Rusya'nın istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD Başkanı Joe Biden’a dün Kiev'e yaptığı ziyaretle ilgili güvence vermediğini duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkentine sürpriz bir ziyarette bulunan Biden'a güvenlik garantisi verilmediği belirtildi. FSB Direktörü Alaksandır Bortnikov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin ziyaret öncesi diplomatik kanallarla Rusya'yı bilgilendirdiği kaydedildi.
Biden, daha önce kamuoyuna duyurulmayan Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşmüş ve Ukrayna'ya askeri desteğin artırılacağı sözü vermişti.
Rusya'nın geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali birinci yıldönümüne yaklaşırken özellikle ülkenin doğusunda çatışmalar giderek şiddetleniyor.