Rus istihbaratından yine Türkiye ile ilgili açıklama

Rus istihbaratı (FSB) Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Birleşmiş Milletler ve Türkiye arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması Ankara ile Moskova arasında ipleri geriyor…

Pazartesi günü Rus istihbaratı, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Türkiye’den Rusya’ya giden yabancı bandıralı bir gemide patlayıcı izleri bulunduğunu açıklamıştı.

Bu açıklamadan günler sonra bugün Rus istihbaratı benzer bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada daha önce Ukrayna limanlarına giriş yapan ve Türkiye’den Rusya’ya giden bir gemide patlayıcı izleri bulunduğu duyuruldu.

Rusya daha önce Ukrayna’yı tahıl koridoru anlaşması kapsamındaki gemiler aracılığıyla askeri mühimmat ve silah taşımakla suçlamıştı.

İlginizi Çekebilir Rus istihbaratı: Türkiye'den gelen gemide patlayıcı izleri vardı