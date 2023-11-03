Rus komedyenlerin şakası istifa getirdi

İki Rus komedyenin bir Afrikalı lidermiş gibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmenin basına yansımasının ardından istifa geldi. Meloni'nin diplomatik danışmanı Büyükelçi Francesco Maria Talo, olayın sorumluluğunu üstlenerek bugün görevini bıraktı.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rus komedyenlerin şakasıyla ilgili soruya “Telefon görüşmesinin sonuna doğru bazı şüphelerim oldu. Özellikle Rus propagandasının tipik bir konusu olan Ukrayna milliyetçiliğinin konuşulduğu kısımda. Bu nedenle teyit edilmesini istedim. Bunu diplomatik danışman ofisime bildirdim” yanıtını verdi.

Diplomatik Danışman Ofisi'nin bu olayda yüzeysel ve dikkatsiz bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Meloni, “Diplomatik danışman Büyükelçi Francesco Talo bu sabah istifasını sundu” dedi.

NE OLMUŞTU?

“Vovan&Lexus” ismiyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov, 18 Eylül’de kendilerini Afrika Komisyonu Başkanı olarak tanıtarak İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin kaydı 1 Kasım’da sosyal medyaya düştü.

Söz konusu kayıtta, Meloni’nin “Ukrayna’daki çatışmayla alakalı tüm taraflarda bir yorgunluk var. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu anlayacağı an yaklaşıyor. Sorun, uluslararası hukuku bozmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulmaktır. Ukrayna’nın karşı saldırısı beklendiği gibi gitmiyor. Bu, çatışmanın kaderini değiştirmedi” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

İtalya Başbakanlığı, 1 Kasım’da yaptığı yazılı açıklamayla olayı doğrularken “Başbakan’ın Diplomatik Danışman Ofisi, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan bir sahtekar tarafından yanıltılıp; söz konusu kişinin, Başbakan (Meloni) ile görüşmesini sağladığı için üzüntü duymaktadır” ifadelerini kullanmıştı. (AA)