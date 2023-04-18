Rus yanlısı içerik üreticisi kadın ABD’li eski denizci çıktı

Moskova yanlısı paylaşımlarla meşhur olan Donbas Devushka (Donbas Kızı) isimli sosyal medya kullanıcısının gerçek kimliği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD’de Moskova yanlısı paylaşımlarda bulunan ve Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rus asıllı bir Yahudi olduğu tahmin edilen Donbas Devushka (Donbas Kızı) lakaplı sosyal medya fenomeni ülkede tartışma yarattı.

Twitter, Facebook ve Telegram’da çok meşhur olan ve YouTube üzerinden de 135 binden fazla takipçisi olan bu kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı. Ukrayna’nın doğusunda yaşadığı tahmin edilen Donbas Kızı’nın gerçek adının Sarah Bils olduğu ve New Jersey’de yaşadığı ortaya çıktı.

37 yaşındaki kadının bir dönem ABD donanmasında çalıştığı belirtilirken Bils’in evlenip boşandığı da kayıtlara geçti. Bils’in askerlik yapmayı bıraktığı da açıklandı. Bils, sosyal medya hesapları üzerinden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini desteklemiş ve Moskova’ya yakınlığıyla bilinen paralı asker grubu Wagner’i kutlamıştı.

13 yıl boyunca donanmada görev yapan Bils’in 11 madalya sahibi olduğu da belirtildi.

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan Bils, kendisinin bütün dünyada yayın yapan sosyal medya hesaplarının arkasındaki 15 kişiden biri olduğunu söyledi. Bils, diğer üyeleri ise açıklamadı. Bils, bazı belgeleri ve verileri kamuoyu ile paylaştığını söylerken, gizli bilgi ve belgeleri çalmadığını sadece yayınlanmış belgeleri paylaştığını dile getirdi.

Bils, “Ben çok gizli belgeleri biliyorum fakat ben bunları sızdırmadım” dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya Donetsk'i vurdu: Binadaki onlarca insan yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir Putin'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili karar verildi