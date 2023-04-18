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Rus yanlısı içerik üreticisi kadın ABD’li eski denizci çıktı

Moskova yanlısı paylaşımlarla meşhur olan Donbas Devushka (Donbas Kızı) isimli sosyal medya kullanıcısının gerçek kimliği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:16 - 18 Nisan 2023 Güncellenme:
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Rus yanlısı içerik üreticisi kadın ABD’li eski denizci çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD’de Moskova yanlısı paylaşımlarda bulunan ve Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rus asıllı bir Yahudi olduğu tahmin edilen Donbas Devushka (Donbas Kızı) lakaplı sosyal medya fenomeni ülkede tartışma yarattı.

Twitter, Facebook ve Telegram’da çok meşhur olan ve YouTube üzerinden de 135 binden fazla takipçisi olan bu kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı. Ukrayna’nın doğusunda yaşadığı tahmin edilen Donbas Kızı’nın gerçek adının Sarah Bils olduğu ve New Jersey’de yaşadığı ortaya çıktı.

Genç kadının uzun yıllar boyunca ABD donanmasında görev aldığı ortaya çıktı.

37 yaşındaki kadının bir dönem ABD donanmasında çalıştığı belirtilirken Bils’in evlenip boşandığı da kayıtlara geçti. Bils’in askerlik yapmayı bıraktığı da açıklandı. Bils, sosyal medya hesapları üzerinden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini desteklemiş ve Moskova’ya yakınlığıyla bilinen paralı asker grubu Wagner’i kutlamıştı.

13 yıl boyunca donanmada görev yapan Bils’in 11 madalya sahibi olduğu da belirtildi.

Bils’in YouTube’da milyonlarca takipçisi bulunuyor.

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan Bils, kendisinin bütün dünyada yayın yapan sosyal medya hesaplarının arkasındaki 15 kişiden biri olduğunu söyledi. Bils, diğer üyeleri ise açıklamadı. Bils, bazı belgeleri ve verileri kamuoyu ile paylaştığını söylerken, gizli bilgi ve belgeleri çalmadığını sadece yayınlanmış belgeleri paylaştığını dile getirdi.

Bils, “Ben çok gizli belgeleri biliyorum fakat ben bunları sızdırmadım” dedi.

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