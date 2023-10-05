Rusların Socar planı

Rus özel petrol üreticisi Lukoil, Azeri kamu petrol şirketi Socar'a 1.5 milyar dolar borç verecek. Ayrıca, Lukoil'in, Türkiye'deki STAR rafinerisine Rus petrolü tedarik etmeye başlayacağı öğrenildi.

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Rus özel petrol üreticisi Lukoil, yeni bir anlaşma kapsamında Azeri kamu petrol şirketi Socar’a 1.5 milyar dolar borç verecek ve Socar’ın günde 200 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Türkiye’deki STAR rafinerisine işlemesi için Rus ham petrolü tedarik etmeye başlayacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya harekatının ardından Avrupa’daki petrol rafinerileri Rus ham petrolü ithal etmeyi bırakmıştı. Bu anlaşma ile Lukoil, Rus limanlarına yakın mesafede bir müşteri daha bulmuş olacak.

Rusya’ya yaptırım uygulamayan Türkiye, Rus petrol ve doğalgazını ihraç etmeyi sürdürüyor.

“LUKOİL, GÜNDE 100 BİN VARİL URAL PETROLÜ TEDARİK ETMEYE BAŞLAYACAK”

Bununla beraber Socar’a ait olan Türkiye’deki STAR rafinerisi, Rusya ile yapılan ticaret konusundaki uluslararası mali kısıtlamalardan dolayı oluşan zorluklar nedeniyle bu yaz Rus ham petrolünü ithal etmeyi durdurmuştu.

LSEG’in Eikon verilerine göre, bu yıl başında Ural petrolünün ithalatını azaltan ve Ağustos ile Eylül’de ise tamamen durduran STAR rafinerisi, Rus petrolünü Kazakistan’ın KEBCO petrolüyle ikame etmişti.

Reuters’ın haberine göre, 2022’de günde ortalama 100 bin varil Ural petrolü satın alan STAR rafinerisi, bu yıl şu ana kadar günde ortalama 50 bin varilin altında Ural petrolü satın aldı.

Kaynaklara göre Lukoil, Ekim’den itibaren STAR rafinerisine günde yaklaşık 100 bin varil Ural petrolü tedarik etmeye başlayacak. Bu da STAR rafinerisinin işleme kapasitesinin yarısını oluşturuyor.

LSEG verilerine göre, Lukoil’in tedarik ettiği Azure Celeste, Ocean Faye ve Sea Fidelity adlı üç petrol tankeri Eylül sonu ve Ekim başında 100 biner ton Ural petrolü yükledikten sonra Primorsk’tan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Kaynaklardan biri, tankerlerin yeni tedarik anlaşması kapsamındaki ilk sevkiyatlar olduğunu belirtti.

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