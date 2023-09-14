Rüşvet aldığı iddia edilen siyasetçi Eva Kaili Avrupa Parlamentosu’nda yer aldı

Geçen yılın sonunda Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalının başrolündeki isim olan Eva Kaili aylar sonra Avrupa Parlamentosu'ndaki koltuğuna geri döndü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son aylarda uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Yunan siyasetçi Eva Kaili, aylar sonra Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu’na sessiz sedasız geri döndü…

Katar’dan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve uzun bir süre parmaklıkların arkasında kaldıktan sonra serbest bırakılan Eva Kaili dün Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumlara katıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Kaili, Belaruslu muhalefet lideri Sviatlana Chikhanuskaya’nın yaptığı konuşmayı dinlerken görülüyor. Belaruslu siyasetçinin Avrupalılardan destek istediği konuşma sırasında çekilen görüntülerde Kaili’nin bir hayli mutlu olduğu görülüyor.

Kaili’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumlara yeniden katılma talebi Haziran ayının başında onaylanmıştı.

NE OLMUŞTU?

2022’nin Aralık ayında düzenlenen operasyonlarda Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar adına lobi yaparak parlamento kararlarını etkilemekle suçlanan Kaili dahil 5 kişinin gözaltına alınması Brüksel'de şok etkisi yaratmıştı. 44 yaşındaki Yunan Sosyalist milletvekili Kaili, Orta Doğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Operasyon kapsamında 16 konutta arama yapılırken Kaili'nin arkadaşı olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu bildirildi. Visentini ve gözaltına alınan diğer kişilerin İtalyan olduğu kaydedildi.

Belçika polisi, daha önce Brüksel'de yapılan aramalarda 600 bin euro nakit para bulunduğunu açıklamıştı. Yetkililer, olayın Avrupa'nın siyasi ve ekonomik kararlarını etkilemeye çalışan bir Körfez ülkesiyle bağlantılı olduğunu bildirmişti.

Operasyonlarda ele geçirilen telefon ve bilgisayarların da inceleneceği kaydedildi.

Yunan PASOK partisi, olay nedeniyle Eva Kaili'nin üyeliğini askıya almıştı. 8 yıldır Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yapan Kaili daha önce Yunan televizyonunda tanınan bir spikerdi. Kaili, geçen ay Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih el Mahri ile görüşmüş ve Katar'ı “işçi hakları konusunda öncü ülke” olarak tanımlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Katar'la ilgili daha önce de uluslararası siyasi kararları etkilemek için önemli isimlere rüşvet ve pahalı hediyeler verdiği haberleri basına yansımıştı. Katar, Dünya Kupası inşaatlarında binlerce işçinin hayatını kaybetmesi ve LGBT hareketine yönelik yasaklar nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

İlginizi Çekebilir Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalı: Eva Kaili böyle görüntülendi