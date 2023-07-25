Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında “Karabağ” görüşmesi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova’da "Karabağ" gündemi ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusuyla ilgili olarak bir araya geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan üçlü toplantıda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ev sahibi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı.

Lavrov toplantının başında yaptığı konuşmada, her iki bakan ile ayrı ayrı görüştüğünü belirterek üçlü olarak toplantıyı sürdüreceklerini ifade etti.

Karabağ meselesi ve Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konularını ele alacaklarını dile getiren Lavrov, Moskova’nın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki tüm üçlü anlaşmalara saygı gösterilmesinden ve uygulanmasından yana olduğunu kaydetti.

“HER ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ”

Rusya’nın Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanmasıyla ilgilendiğine dikkati çeken Lavrov, “Bugün sizi Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması müzakere sürecinin şu anda nerede olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunmaya davet etmek istiyorum. Uzman potansiyelimizi ve burada temsil edilen arkadaşlarımızla iyi ilişkilerimizi kullanarak, anlaşmaya varmak için mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının çözümüne ilişkin müzakere dinamiklerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek “Açıkça söylemek gerekirse, müzakere sürecinin sonuçları müzakere sürecinin dinamiklerinden daha düşük. Ancak tüm bunlarla birlikte hiçbir olumlu sonuç yok demek yanlış olur.” diye konuştu.

Ermeni Bakan Mirzoyan da gündemin oldukça yoğun olduğuna işaret ederek bazı konularda somut sonuçlar, bazı konularda da tarafların karşılıklı anlaşmaya varabilecekleri bazı perspektifler olduğunu kaydetti.

Mirzoyan, “Ancak, elbette, tarafların pozisyonlarının hala birbirinden uzak olduğu sorunlu konular devam ediyor. Yapıcı bir tutuma sahibiz, tüm platformlarda, her yönde müzakere ediyoruz.” dedi.

Azerbaycan’ı Laçın Koridoru konusunda suçlayan Mirzoyan, bu hususun müzakere sürecini zorlaştırdığını iddia etti. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

LAVROV’DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Bayramov ile Moskova’daki görüşme esnasında yaptığı konuşmada, Güney Kafkasya'da uzun vadeli istikrarın sağlanmasından yana olduklarını belirtti.

Bakü ile Erivan arasında bir barış antlaşmasının imzalanmasına ilişkin bildirilerin en üst düzeyde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, “(Barış anlaşmasına yönelik) bu imza için bir platform sağlamak da dahil olmak üzere, mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Azerbaycan'ın Karabağ’daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini anladığını ve bunu takdir ettiklerini vurguladı.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin geliştiğine de işaret eden Lavrov, ticaretin geliştiğini, Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru dahil iki ülke arasında bölgesel hatta küresel projeksiyonu olan ortak projelerin başlatıldığını anımsattı.

Lavrov, “Biz sizinle birlikte Hazar ülkesiyiz. Odak noktamız, bölgesel güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere, Hazar Denizi’ndeki işbirliği mekanizmasını desteklemek ve harekete geçirmek olacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifiyle herkesin üzerinde mutabakata vardığı bölgesel istişare platformu 3+3'ü kastediyorum.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüşmesinde ise Laçın Koridoru çevresi ve Karabağ'daki durumun çözülmesine yardımcı olmak istediklerini belirterek, “Bunun için Rus barış gücü birliğinin bütün imkanları var. Ancak tarafların işbirliği olmadan bunu yapmak kolay değil.” dedi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üzerinde anlaştığı bildirilerin uygulanmasını teşvik etmeye hazır olduklarını kaydeden Lavrov, “Ulaşım ve ekonomik bağlantılardaki engellerinin kaldırılması, sınır konuları ve kamu görevlileri ile uzmanlar arasında diyalog kurulması da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin tüm konularda ilerlemeyi önemli görüyoruz. Mümkün olan her şekilde yardıma hazırız.” şeklinde konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bayramov ve Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ev sahipliğinde 1-4 Mayıs’ta ABD’de bir araya gelmişti. Ayrıca Bayramov ve Mirzoyan, 19 Mayıs’ta, Rus Bakan Lavrov’la üçlü toplantı yapmıştı. Bakanlar, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ev sahipliğinde 27-29 Haziran’da ABD’de görüşmüştü.

Görüşmelerde, barış anlaşmalarının bazı maddelerinde mutabakat sağlanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Ermenistan: Yeni savaş olasılığı çok yüksek

İlginizi Çekebilir Aliyev: Ermenistan son bir adım atmalı