Rusya: Batılı silahlar Ukrayna’ya başarı getirmiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Batı menşeili silahlar çatışma alanında başarıya yol açmıyor, sadece askeri çatışmaları uzatıyor." dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, son bir ayda Ukrayna ordusunun Alman yapımı Leopard tanklar, ABD yapımı Bradley zırhlı araçlar dahil 2 bin 227 silah kaybettiğini belirterek “Batı menşeili silahlar çatışma alanında başarıya yol açmıyor, sadece askeri çatışmaları uzatıyor.” dedi.

Şoygu, Bakanlık yetkilileriyle düzenlediği toplantıda Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Rus ordusunun, ana çabalarını Ukrayna ordusunun savaş yeteneklerini zayıflatmaya odaklayarak, her yönde aktif taarruzlarını yürütmeye devam ettiğini belirten Şoygu, sadece 26-27 Temmuz’da Rabotino yerleşim yeri yakınlarında 400’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini, 3’ü Alman Leopard tankı ve 2’si Fransız tankı olmak üzere 31 tankı, 32 zırhlı aracı imha ettiklerini dile getirdi.

Şoygu, Rus ordusunun karşı saldırılar ve manevralarla son zamanlarda Krasno-Liman yönünde Kovalevka ve Sergeyevka yerleşim birimleri ile Kupyansk yönünde Molçanovka tren istasyonunu kontrol altına aldıklarını hatırlattı.

‘BİR AYDA 20 BİNDEN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ’

Son bir ayda Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin rakamları da paylaşan Şoygu, “Kesin rakam söylemek gerekirse Ukrayna ordusu 20 bin 824 asker, 10 Leopard tank, 11 ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe aracı, 40 ABD yapımı M777 model topçu sistemi ve İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Polonya’dan 50 kundağı motorlu topçu sistemi olmak üzere 2 bin 227 farklı silah kaybetti. Açıkçası, tedarik edilen Batı menşeili silahlar çatışma alanında başarıya yol açmıyor, sadece askeri çatışmaları uzatıyor.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun “başarısız karşı saldırısı” arka planında Batılı sponsorların desteğiyle Rusya Federasyonu’nun şehir ve kasabalarında sivil altyapıya “terör saldırıları” düzenlemeye odaklandığını vurgulayan Şoygu, “Mevcut durum göz önünde bulundurularak hava ve deniz saldırılarına karşı korumayı artırmak için ilave tedbirler alındı. Bu terörist saldırıları destekleyenler de dahil olmak üzere Ukrayna askeri tesislerine yönelik saldırıların yoğunluğu birkaç kez artırıldı.” diye konuştu.

Rus Donanması Günü nedeniyle dün St. Petersburg’da yapılan askeri geçit törenine 45 gemi ve 3 bin asker katıldığı bilgisini de paylaşan Şoygu, kutlamalara 19 yabancı heyetin katıldığını aktardı. (AA)

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