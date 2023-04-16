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Rusya Donetsk’i vurdu: Binadaki onlarca insan yaşamını yitirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus ordusu dün Donetsk'e saldırdı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:00 - 16 Nisan 2023 Güncellenme:
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Rusya Donetsk’i vurdu: Binadaki onlarca insan yaşamını yitirdi

Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinde düzenlediği bombardımanda 5 katlı bir apartman hedef oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinde 5 katlı bir apartmanın, Rusya’nın bombardımanında vurulduğu ifade edildi.

Apartmanın bir bölümü saldırı sonucu yıkıldı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu tahmin ediyor.

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