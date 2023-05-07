Rusya duyurdu: Karadeniz’de çok sayıda İHA düşürdük

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova'dan bugün gelen açıklama uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, son dönemde iki ülke tarafından da kullanılan insansız hava araçları (İHA-drone) ile ilgili bir açıklama Rusya’dan geldi…

Rusya Savunma Bakanlığı bugün bir basın açıklaması yaptı ve dün gece Karadeniz semalarında Ukrayna’ya ait 22 insansız hava aracının tespit edilip imha edildiğini duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, açıklamayı “son dakika” ibaresiyle duyururken, “Rusya’nın iddiasını doğrulayamadık” denildi. Rusya’dan bir yetkili daha önce Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Kırım’a saldırılar düzenlediğini iddia etmişti.

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