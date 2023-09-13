Rusya duyurdu: Türk yapımı T-122 Sakarya’yı imha ettik

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın kullandığı Türk yapımı T-122 Sakarya isimli çok namlulu roketatar sistemi ile ilgili bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Türkiye’den satın aldığı çok namlulu roketatar sistemi T-122 Sakarya’nın Rusya tarafından imha edildiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Son 24 saat içinde Kupyansk bölgesinde Türkiye’de üretilmiş bir T-122 Sakarya imha edildi” denildi. Rusya’nın resmi haber ajansı TASS ise T-122 Sakarya’nın uygu navigasyon sistemine sahip olduğunu duyururken, füzelerin menzilinin 40 kilometreye çıkabildiğine vurgu yaptı.

Ukrayna, Türkiye’den 2022 yılının Kasım ayında bu füze sistemini satın almıştı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, “Son 24 saatte, 25 Ukraynalı asker, 3 araç, 2 adet ABD yapımı M777 füze sistemi Kupyansk bölgesinde imha edildi. Fransız yapımI TRF1 ve D-20 howiyzerlar, Gvozdika ve bir adet Türk yapımı T-122 Sakarya roketatar sistemi de aynı doğrultuda imha edildi” denildi.

Rus yetkililer son bir gün içinde Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde 255 askerinin öldüğünü de belirtti.

MAYIS AYINDA TÜRKİYE’Yİ SUÇLAMIŞLARDI

Mayıs ayında Moskova, Ukrayna ordusunun Rusya’nın işgali altındaki Donetsk bölgesindeki Yasinovataya şehrine Türk yapımı T-122 Sakarya ile saldırı düzenlediğini iddia etmişti.

O dönem yapılan açıklamada, “Türkiye tarafından gönderilen T-122 Sakarya’dan çıkan TR-122’nin kalıntıları bölgede bulundu” ifadesi kullanılmıştı.

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