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Rusya, Estonyalı diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Sozcu.com.tr
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Rusya, Estonyalı diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Rusya, Estonya’nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Estonya’nın 24 Mart’ta bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararı aldığı anımsatıldı. Söz konusu kararın “temelsiz” olduğu ve bunun üzerine Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yana Vanamelder’in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, “Mütekabiliyet gereği Estonya’nın Moskova Büyükelçiliğinde aynı düzeyde görev yapan bir diplomatın, aynı sürede Rusya’yı terk etmesi gerektiği bildirildi” ifadelerine yer verildi.

Estonya yönetiminin Rusya’ya yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu ve buna karşı başka adımların da atılacağı belirtilen açıklamada, ikili ilişkilerin bozulmasından Tallin’in sorumlu olduğu vurgulandı.

BÜYÜYEN DİPLOMATİK KRİZ

Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak’ta, Rusya’dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat’a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da 23 Ocak’ta buna karşılık olarak Estonya’nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre’nin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Ayrıca, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte “gizli bilgiler temin ettiği” gerekçesiyle geçen yıl gözaltına alınarak sınır dışı edilmişti. (AA)

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