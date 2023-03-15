Rusya: İHA olayı, ABD’nin savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olayın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladığını söyledi.

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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rossiya-1 devlet kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” programına Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA’nın düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’e düşen ABD İHA’sının kalıntılarını bulmaya çalışacaklarını belirten Patruşev, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmalarda yer almadığı yönünde sürekli açıklama yaptığına dikkati çekerek, “Bu olay, onların savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor.” dedi.

Patruşev, ülkesinin ABD’nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, “Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA’nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söyledi.

ABD’nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz’de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, “Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

ABD İLE RUSYA ARASINDA GÖRÜŞME

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin Karadeniz'de Amerikan MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşmesini görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu'nun Austin ile telefon görüşmesi ABD tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti. Görüşmede, ABD'ye ait İHA'nın Karadeniz'de düşmesine ilişkin olayın neden ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şoygu, ABD'nin, Rusya tarafından özel askeri operasyonun uygulanmasıyla bağlantılı olarak ilan ettiği uçuşların kısıtlandığı bölgede kurala uymaması ve Rusya'nın çıkarlarına karşı istihbarat eylemlerini güçlendirmesinin bu olaya neden olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin stratejik İHA'sının Kırım açıklarında yaptığı uçuşun “kışkırtıcı özellik” taşıdığını vurgulayan Şoygu, bu durumun Karadeniz’de durumun tırmanması için önkoşullar oluşturduğunu dile getirdi.

Şoygu, “Rusya olayların bu şekilde gelişmesini istemiyor ancak tüm provokasyonlara orantılı olarak karşılık vermeye devam edecek. Aynı zamanda büyük nükleer devletler, herhangi bir kriz durumunu müzakere etmek için askeri iletişim kanallarını açık tutmak dahil, mümkün olduğunca sorumlu hareket etmelidirler.” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna'daki “özel askeri operasyon” nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı. (AA)

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