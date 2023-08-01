Rusya ile Ukrayna birbirlerini hedef aldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dün gece taraflar birbirine saldırı düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği saldırı sonucu iki bina yıkıldı, bir binada da yangın çıktı. Yetkililer, saldırıda hasar gören binalarda kimsenin bulunmadığını duyurdu. Ukrayna ise Moskova’yı İHA’larla hedef aldı.

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentinde yerleşim yerlerini vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırının İHA’larla düzenlendiğini, iki binanın yıkıldığını, birinde ise yangın çıktığını duyurdu.



Açıklamada, saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığını bildirildi.

UKRAYNA MOSKOVA’YI HEDEF ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’ün 340 kilometre güneybatısında Ukrayna’ya ait ‘insansız botların’, Rus devriye gemilerine saldırdığını duyurdu.

Açıklamada, “Saldırının püskürtülmesi sırasında, mürettebatsız üç düşman botu da Rus gemilerinin normal silahlarından açılan ateşle imha edildi. Karadeniz Filosuna ait Sergei Kotov ve Vasily Bykov gemileri kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye devam etmektedir” denildi.

Öte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna’ya ait üç İHA’nın Moskova bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda iki İHA’nın Odintsovo ve Narofominsk bölgelerinde imha edildiği, diğer İHA’nın ise geçtiğimiz günlerde hasar gören gökdelenlerden birine isabet ettiği aktarıldı.

Sobyanin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Moskova’ya uçmaya çalışan birkaç insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bir tanesi geçen seferki gibi aynı gökdelene çarptı. Gökdelenin 21’inci katındaki cephe hasar gördü. Yaralanan olmadığı bildirildi” dedi.

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