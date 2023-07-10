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Rusya insani yardım malzemelerin depolandığı okula saldırı düzenledi

Rusya, Ukraynanın Zaporijya kentinin güneyindeki Orikhiv kasabasında bulunan, yardım malzemelerinin depolandığı bir okulu vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:01 - 10 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Rusya insani yardım malzemelerin depolandığı okula saldırı düzenledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bugün Rusya, Ukrayna’nın Orikhiv kasabasına bir saldırı düzenledi.

 

Rusya’nın, Ukrayna’nın Zaporijya kentinin güneyindeki Orikhiv kasabasında, insani yardım malzemelerinin depolandığı bir okula saldırı düzenlediği açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. 10’dan fazla kişinin de enkaz altında olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerinin üçünün kadın olduğu duyuruldu.

SAVAŞ SUÇU KANITLARI TOPLANIYOR

Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada ise bölgede çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, “İstihkamcılar sivil halk üzerinde kullanılan mühimmatın türünü belirliyor. Polis memurları bir savaş suçunun kanıtlarını toplamaya devam ediyor” denildi.

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