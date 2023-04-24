Rusya, işgal bölgelerinde Rus pasaportuna zorluyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı savaş ile ilgili bir istihbarat raporu yayınladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan istihbarat raporunda, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerindeki yetkililerin, halkı Rusya Federasyonu pasaportlarını kabul etmeye zorladığı ifade edildi.

“BÖLGELERİN RUSLAŞTIRILMASINDA BİR ARAÇ”

Raporda, Herson sakinlerinin, 1 Haziran 2023 tarihine kadar Rus pasaportu almayanların ‘sınır dışı edileceği’ ve mülklerine el konulacağı konusunda uyarıldığı belirtildi.

Yayınlanan raporda, “Rusya, Şubat 2022 işgalinden önce Donetsk ve Luhansk’ta yaptığı gibi, pasaportları işgal altındaki bölgelerin ‘Ruslaştırılmasında’ bir araç olarak kullanıyor. Rusya, özellikle 2024 başkanlık seçimleri öncesinde, işgali bir başarı olarak göstermeye yardımcı olması için Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu bürokrasisine entegrasyonunu kolaylaştırıyor olabilir” denildi.

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