Rusya, Karadeniz’de ABD İHA’sını düşüren pilotları ödüllendirdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine sebep olan Rus savaş uçaklarının pilotlarını cesaret nişanı ile ödüllendirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun Ukrayna'da “özel askeri operasyon”da görevini başarıyla yerine getiren askerlere “altın yıldız” ve “cesaret” nişanı verdiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’nın, özel askeri operasyon nedeniyle ilan edilen geçici durum alanı sınırlarının ihlal etmesini engelleyen Su-27 uçaklarının pilotları cesaret nişanı ile ödüllendirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın servis ettiği görüntülerde Şoygu'nun her iki pilota nişan taktığı görüldü.

OLAY

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart’ta, iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart’ta, İHA’nın düşmesini telefonda görüşmüştü. (AA)

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