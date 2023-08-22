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Rusya: Karadeniz’de ABD yapımı tekneyi batırdık

Rusya, Karadeniz'de Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı teknenin imha edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Rusya: Karadeniz’de ABD yapımı tekneyi batırdık

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki Yılan Adası’nın doğusunda Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı sürat teknesinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verildi.

Karadeniz’de Ukraynalı askerleri taşıyan bir sürat teknesine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Rus ordusuna ait savaş uçağı, Yılan Adası’nın doğusunda Ukraynalı çıkarma timini taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesini imha etti.” ifadesi kullanıldı. (AA)

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