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Rusya Kiev’e saldırı düzenledi: Çok sayıda yaralı var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bugün Kiev'e bir saldırı düzenlendi.

Sozcu.com.tr
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Rusya Kiev’e saldırı düzenledi: Çok sayıda yaralı var

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın başkent Kiev’e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Shevchenkivskyi bölgesinde düzenlenen saldırıda can kaybı olmadığı belirtilirken, kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.

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