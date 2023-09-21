Rusya Kiev’e saldırı düzenledi: Çok sayıda yaralı var
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bugün Kiev'e bir saldırı düzenlendi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın başkent Kiev’e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Shevchenkivskyi bölgesinde düzenlenen saldırıda can kaybı olmadığı belirtilirken, kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.