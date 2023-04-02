Rusya, petrol üretimindeki “azaltma” kararını yıl sonuna kadar uygulayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirdi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.

Rusya'nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız.” ifadesini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Novak, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.

Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022’de, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rus dizeline ve gaz yağına da varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti. (AA)

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