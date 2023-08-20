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Rusya: Ukrayna, Moskova’ya saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak Ukrayna'nın Moskova'daki tesislere İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Rusya: Ukrayna, Moskova’ya saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 04.00 sularında Kiev rejiminin Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısı girişimi engellendi.” ifadesi kullanıldı.

Görevli hava savunma güçlerince Moskova bölgesinin Stupino ilçesi hava sahasında Moskova şehri yönünde uçan bir İHA’nın tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, İHA’nın radyo elektronik harp araçlarıyla engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, kontrolünü kaybeden İHA’nın boş bir alana düştüğü, herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği kaydedildi. (AA)

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