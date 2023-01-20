Rusya-Ukrayna savaşı: CIA’nin gizli toplantısı ortaya çıktı

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 1 yıldır devam eden savaş sürerken ABD'den gizli bir hamle geldiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta dikkat çekici bir hamle geldi… ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’a konuşan üst düzey yetkililer ve kaynaklar, CIA’nin Direktörü William J. Burns’ün geçen hafta gizlice Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gittiğini açıkladı.

İsmini açıklamayan kaynaklar, Burns’ün gizlice Kiev’de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştüğünü söylerken, Burns’ün Rusya’nın gelecek hafta ve aylarda yapacağı askeri hamleler ile ilgili beklentilerini ve planlarını açıkladığı da kaydedildi.

Zelenskiy ve kurmaylarının görüşmede ABD ve Batı ülkelerinin destek vermeye devam edip etmeyeceğine dair sorular sorduğu da belirtildi.

Bir yetkili, “Direktör Burns, Kiev’e giderek Ukraynalı istihbarat görevlileri ve Zelenskiy ile görüşerek Ukrayna’ya Rusya’nın saldırıları karşısında destek vereceğini teyit etti” dedi. Ocak 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırabileceği konusunda uyarıda bulunduğu için Zelenskiy ve kurmayları tarafından saygı duyulan bir figür olan Burns, ABD’nin eski Rusya büyükelçisi olduğu için ABD hükümetinde Rusya konusunda en deneyimli isimlerin başında geliyor.

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