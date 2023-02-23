Rusya: Ukrayna yönetimi provokasyona hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesine yönelik "silahlı" provokasyon hazırladığını iddia etti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Elde edilen bilgiye göre Kiev rejimi, Transdinyester Moldova Cumhuriyetine yönelik Azov taburu dahil Ukrayna ordusu tarafından yakın zamanda gerçekleştirilecek silahlı provokasyon hazırlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Bunun, Rus ordusunun Transdinyester bölgesine saldırısı olarak gösterileceği ileri sürülen açıklamada, Bakanlığın Ukrayna ve Transdinyester sınırındaki durumu dikkatlice takip ettiği ve durum değişikliğine tepki göstermeye hazır olduğu vurgulandı. (AA)

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