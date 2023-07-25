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Rusya, Ukrayna’da bir yerleşim yerini daha işgal etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Krasniy Liman bölgesi istikametindeki Sergeyevka yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.

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Rusya, Ukrayna’da bir yerleşim yerini daha işgal etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun çeşitli bölgelerde ilerleme kaydettiğini kaydeden Konaşenkov, “Başarılı karşı saldırı eylemleri kapsamında, Yarbay Buyilov’un becerikli komutası altındaki 15. Motorize Piyade Birlikleri Sergeyevka yerleşim yerini özgürleştirmiştir.” dedi.

Konaşenkov, Rus birliklerinin bölgede iki kilometre derinliğe kadar ilerlediğini söyledi.

Rus ordusunun Serebriyanskiy ormanlık bölgesinde de 1,5 kilometre derinliğe kadar ilerlediğini Konaşenkov, “Rus ordusu Krasniy Liman istikametinde toplam 4 kilometre ilerledi. Ayrıca bugün Ukrayna ordusunun dört farklı saldırısı da püskürtülmüştür.” diye konuştu. (AA)

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