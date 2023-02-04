Rusya: Ukrayna’da esir 63 Rus askeri serbest bırakıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan esir değişimiyle 63 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda, esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi.
Söz konusu askerlerin hepsinin halihazırda Rusya’da olduğu kaydedilen açıklamada, askerlere psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla temasa geçme imkanı sağlandığı aktarıldı.
Açıklamada, “Serbest bırakılan Rus askeri grubu ‘hassas’ kategorideki kişilerden meydana geliyor. Değişim Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu” ifadeleri kullanıldı. (AA)