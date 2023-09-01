Rusya ve Belarus’un Nobel Töreni’ne davet edilmesi tepki çekti

Estonya, Rusya ve Belarus'un Nobel Ödül Töreni'ne davet edilmesine tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya ve Belarus’un bu yılki Nobel Ödül Töreni’ne davet edilmesini eleştirdi.

Tsahkna, X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ülkelerden hiçbir yetkilinin törene davet edilmemesi gerektiğini belirtti. Rus ve Belarusluları uluslararası arenadan izole etme konusunda birleşildiğini anımsatan Tsahkna, “Moskova ve Minsk’te Batı’dan dostane bir çağrı için hala umut var. Bu hatayı geçmişte bırakmamız gerekiyor. Bu ülkelerden hiçbir yetkili, Nobel Ödül Töreni’ne davet edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası medyadaki haberlerde, Nobel Vakfının Rusya, Belarus ve İran’ı, bu yıl yapılacak Nobel Ödül Töreni’ne davet ettiği bildirilmişti.

Nobel Vakfı Direktörü Vidar Helgesen, bu kararın “dünyanın giderek daha fazla kutuplaşmasından ve farklı görüşlere sahip kişiler arasındaki diyaloğun azalmasından” ötürü alındığını belirtmişti. (AA)

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