Rusya ve Ermenistan arasında yeni kriz

Rusya ile Ermenistan arasında şimdi de Roma Statüsü gerilimi patlak verdi. Ermenistan Parlamentosu'nun Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'nin kurucu anlaşmasına yeşil ışık yakmasına Kremlin'den sert tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma Statüsü’nü onaylamaya hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu adıma “son derece düşmanca bir karar” diyerek tepki gösterdi.

Ermenistan’da Parlamentonun ilgili komisyonu, UCM’nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü’nün onaylamasına olumlu yönde görüş verirken Rusya’ya da statünün uygulanmasına yönelik ikili anlaşma imzalamasını teklif etti.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Ermenistan’ın, Rusya’nın Roma Statüsü’ne taraf olmadığını “iyi bildiğini” söyledi. Ermenistan’ın, UCM tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutuklanmasına yönelik aldığı kararın da farkında olduğuna işaret eden Peskov, “Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil” dedi.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak “dost olmayan” adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan’a nota vermişti. (AA)

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