Rusya ve Ukrayna arasında ‘kafa kesme’ krizi

Ukrayna ve Rusya, bir askerin kafasının kesilmesiyle ilgili görüntülere tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus askerlerinin Ukraynalı esir askerin kafasını kestiği iddialarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, dünyada hiç kimsenin “Rusların insanları nasıl kolay öldürdüğünü görmezden gelmemesi” gerektiğini belirterek, “Ukraynalı esirin öldürüldüğü görüntüyü tüm dünya izlemeli” dedi. Görüntünün Rusya’yı olduğu gibi gösterdiğini ifade eden Zelenskiy, “İşgalciler için insanlar yok, oğullar, kardeşler ve çocuklar onların umurunda değil” diye konuştu.

Rusya’nın “hayatı yok etme alışkanlığını yeni norm haline getirmeye çalıştığını” ileri süren Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Bu bir kaza değil, bu bir bölüm değil. Daha önce de olmuştu. Buça’da öyle olmuştu. Bin defa. Herkes, her lider tepki göstermeli. Zaman geçer unutulur diye beklememeli. Biz hiçbir şeyi unutmayacağız, katilleri affetmeyeceğiz. Her şey için yasal sorumluluk olacak. Terörist kaybetmeli.”

Zelenskiy, liderlerin böyle bir zulme tepki göstermemesi durumunda dünyanın bunu anlamayacağı yorumunda bulunarak, “Şimdi harekete geçilmeli. Ukrayna’da mümkün olduğunca cepheye odaklanmalıyız, mümkün olduğunca yardım etmeli, işgalcileri topraklarımızdan kovmalıyız ” ifadesini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), iddia edilen infazla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukraynalı olduğu iddia edilen askerin başının kesilmesiyle ilgili yayılan görüntüye ilişkin “Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor. Elbette, bu korkunç bir görüntü. Her şeyden önce, yaşadığımız yalan haberlerle dolu dünyada, bu görüntünün gerçek olup olmadığını kontrol etmek lazım” dedi. (AA)

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