Rusya ve Ukrayna’dan Ankara’da kritik görüşme

Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar Ankara'da bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) düzenlediği “21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği” konulu uluslararası konferans kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Ankara’da bir otelde düzenlenen “21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği” konferans kapsamında ikili görüşme yaptı.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, daha sonra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kısa bir süre için TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. (AA)