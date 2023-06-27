Rusya: Wagner ağır silahları teslim edecek
Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu ayaklanma başlatan Wagner'in ağır silahları Rus ordusuna teslim edeceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubunun elindeki ağır silahların, Rusya Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesine yönelik hazırlıkların başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ağır askeri teçhizatın Wagner’den Rus Silahlı Kuvvetleri’nin aktif birimlerine transferi için hazırlıklar devam ediyor” denildi.
Öte yandan Batı medyasında yer alan haberlerde, Wagner lideri Yevgeni Prigojin’i taşıdığı iddia edilen özel jetin Belarus’un başkenti Minsk’e iniş yaptığı duyuruldu.
Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel ordusu olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner’in lideri Prigojin, 24 Haziran’da isyan başlatarak Rostov’daki askeri merkezi ele geçirmişti. Daha sonra Wagner grubundaki askerler, Moskova’ya ilerlemeye başlamıştı.
Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigojin, Moskova’ya ilerleyişini durdurdu.
Anlaşma kapsamında Prigojin’in Belarus’a gideceği ifade edilmişti. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri üzerindeki suçlamaların da düşürüleceği belirtilmişti. (DHA)