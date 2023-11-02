Rusya yaptırımlar sebebiyle elektrik araç üretti
Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle otomotivde SSCB dönemi adeta geri geldi.
Fransız otomotiv markası Renault’un Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle boşalttığı Moskova’daki fabrika, SSCB dönemindeki ikonik ‘Moskvich’ arabalarına yeniden hayat verdi.
Başkent Moskova’daki ‘Moskvich’ fabrikasının resmi açılışı geçen sene yapılmıştı. Fabrikada banttan ilk inen araç crossover segmentinde üretilen ‘Moskvich 3’ modeli olmuştu.
Firmanın, yeni partneri Kamaz ile birlikte yılda elektrikli araçlar da dahil 100 bin araç üretmesi hedefleniyor.