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Rusya yine vurdu! Ukrayna ölü sayısını açıkladı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Rusya yine vurdu! Ukrayna ölü sayısını açıkladı

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Zaporijya’ya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu yangın çıktığını aktaran Klimenko, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

2 ÖLÜ, 7 YARALI

Klimenko, “Zaporijya’ya saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya’nın “savaş suçu” işlediğini vurgulayarak “Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir.” ifadesini kullandı. (AA)

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