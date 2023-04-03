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Rusya’da 6,9 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:13 - 03 Nisan 2023 Güncellenme:
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Rusya’da 6,9 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kamçatka bölgesinde yaklaşık 100 kilometre derinlikte sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Depremin büyüklüğünün 6,9 olduğu, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki yapılarda kayda geçen bir hasarın bildirilmediği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede tsunami tehlikesinin de bulunmadığı kaydedildi. (AA)

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