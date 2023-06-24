Rusya’da ‘darbe girişimi’: Tanklar sokağa indi, gerilim dorukta

Dünyanın gözü Rusya’daki gelişmelerde... Rus paralı asker grubu Wagner’in “darbe girişimi” başlattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, savaşçıların Rostov kentinde askeri tesisleri ele geçirdiğini savunarak Rus ordusuna meydan okudu. Moskova dahil birçok kentte tanklar sokaklara indi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna savaşında önemli rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusu arasında aylardır süren kriz dün doruğa ulaşırken, darbe girişimi iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Uzun süredir Rus ordusuna açıkça cephe alan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, dün zehir zemberek açıklamalar yaparak Rus ordusunun Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü ve “Bugün kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak” dedi.

Bunun üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) Prigojin hakkında “silahlı isyan” suçlamasıyla dava açtı. FSB son olarak Wagner üyelerine Prigojin’in yakalanması çağrısında bulundu, Prigojin’in açıklamaları ve eylemlerinin “silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı” olduğunu bildirdi.

RUSYA’DAN WAGNER SAVAŞÇILARINA ÇAĞRI: KANDIRILDINIZ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Wagner’in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin “sahte” ve “provokasyon” olduğu belirtildi ve teslim ol çağrısı yapıldı. Daha sonra yapılan açıklamada da “Kandırıldınız ve bir suç macerasının içine çekildiniz” denilerek güvenlik güçleriyle iş birliği yapacak savaşçıların güvenliğinin garanti altına alınacağı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

PRİGOJİN MEYDAN OKUDU: ASKERİ TESİSLERİ ELE GEÇİRDİK

Birçok uzmanın “açık darbe girişimi” olarak tanımladığı krizde karşılıklı açıklamaların ardından tansiyon daha da yükseldi.

Prigojin, silahlı grubunun sınırdan Rus topraklarına girdiğini ve Rostov’da tüm askeri tesisleri ele geçirdiklerini iddia etti. Wagner grubunun Rostov-Na-Donu’daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattığı bildirildi.

Reuters’ın Rus güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Wagner, Moskova’nın 500 kilometre güneyindeki Voronej’deki askeri tesisleri de ele geçirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi.

‘ASKERİ LİDERLİĞİ ALMAK İÇİN MOSKOVA’YA İLERLİYORUZ’

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Prigojin, “Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu’yu ve Genelkurmay Başkanı’nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız” ifadelerini kullandı.

“Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000’e kadar asker kaybı yaşanıyor” diye konuşan Prigojin, Moskova’ya askeri koncoy gönderdiğini açıklayarak “Askeri liderliği almak için Moskova’ya ilerliyoruz” dedi.

Kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde ve başkent Moskova'da bazı noktalara tanklar ve askerler yerleştirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı. Sosyal medyada da, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, “Vatandaşları kent merkezine çıkmamaya ve evde kalmaya çağırıyorum” ifadesini kullandı. Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamanov ise “Kritik altyapı tesislerine özel önem verilecek. Ayrıca bölge sakinlerine özellikle Voronej bölgesi, güneye doğru seyahat etmemeyi tavsiye ediyorum” dedi.

Voronej yönetiminden yapılan açıklamada, M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareket ettiği, bu nedenle siviller tarafından kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

‘BU, PUTİN’İN ARKASINDAN BIÇAK SAPLAMAK’

Rus komutanlar ise, Wagner’e “durma” çağrısında bulundu. Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, “Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de “Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Kiev yönetimi, Prigojin’in durumu bozma yönündeki kışkırtıcı eylemlerini kullanarak, Bahmut yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugayı’nı saldırı operasyon başlatmak için konuşlandırıyor” ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY: TAKİP EDİYORUZ

Durumla ilgili ABD’den de “Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi” açıklaması geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya’daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi. (AJANSLAR)

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